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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da traktör devrildi: 3 yaralı

İHA

Hatay’da traktör devrildi: 3 yaralı

Hatay’da orman işletme müdürlüğü ait traktör devrildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erzin ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi Yay yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçiler ağaç kesimi yaptıktan sonra yolunda kaza yaptı. Abdil Ö. idaresinde traktör kontrolden çıkınca devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdil Ö. ve traktörde bulunan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı.
Sürücü Abdil Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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