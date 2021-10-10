Hatay’da traktör devrildi: 3 yaralı

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Hatay’da orman işletme müdürlüğü ait traktör devrildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi Yay yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçiler ağaç kesimi yaptıktan sonra yolunda kaza yaptı. Abdil Ö. idaresinde traktör kontrolden çıkınca devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdil Ö. ve traktörde bulunan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı.

Sürücü Abdil Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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