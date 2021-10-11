Hatay'da zeytinlik alanda yangın

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı.
Altınözü'ne bağlı Dokuzdal Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankı, 30 personel ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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