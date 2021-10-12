Hatay´daki orman yangınında kızılçam ve zeytinlik alan zarar gördü

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) HATAY'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar kızılçam alanı ve 2 hektar zeytinlik zarar gördü.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 4 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçi ile müdahale ettiği yangın, 6 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 hektar kızılçam ve 2 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-10-12 01:07:33



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