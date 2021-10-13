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BM'den İdlib'e 103 tır yardım gönderildi

İHA

BM'den İdlib'e 103 tır yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 103 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler deposunda Türk tırlarından Suriye tırlarına aktarılan yardım malzemeleri Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi.
Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı bildirildi.

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