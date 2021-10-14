Atakaş Hatayspor'dan transfer yasağı açıklaması

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, gündeme gelen transfer yasağı ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Her spor kulübünde olduğu gibi Atakaş Hatayspor'un da geçmiş ödemelerinin olması normaldir. Geçmiş ödemelerle ilgili yasal süreç devam etmektedir. Şu anda transfer döneminin kapalı olduğunu da kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Atakaş Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda, ara transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak tarihine kadar gerekli ödemeler yapılacak ve yasal süreç sonuçlandırılacaktır. Atakaş Hatayspor kurulduğu günden beri hiçbir kuruma ve kişiye borçlu kalmadığı gibi, bundan sonra da borçlu kalmayacaktır."DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-10-14 16:32:14
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