Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. H. Cem Önal, radyoterapide uyguladıkları hedefe yönelik ışınlama yöntemiyle kısa sürede kanseri yenmenin mümkün olduğunu belirtti

İskenderun Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. H. Cem Önal, her 8 kadından birinde görülen meme kanserinde erken evrenin önemli olduğunu belirterek, radyoterapide uyguladıkları hedefe yönelik ışınlama yöntemiyle kısa sürede kanseri yenmenin mümkün olduğunu söyledi.

Erken teşhisin tarama programlarıyla sağlandığını ifade eden Prof. Dr. H. Cem Önal, “Eylül ve ekim ayları kanser farkındalığı ve toplumu bilinçlendirme için çok önemli aktivitelerin yapıldığı aylardır. Geride bıraktığımız Eylül ayı ‘Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Ayı’ ve içinde bulunduğumuz Ekim ayı da ‘Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul edilmektedir. Özellikle kadınlarda en sık görülen kanser tiplerinden birisi meme kanserleri için tarama programları ülkemizde ücretsiz yapılmaktadır. Bu farkındalık ayları sayesinde hastaların büyük bir kısmı erken evrede yakalanmaktadır. Meme kanseri kadınlarda daha sık olmak üzere nadiren de erkeklerde de görülmektedir. Genellikle ilk bulgu ele gelen ağrısız kitledir. Daha ileri evrelerde ise ciltte çekinti, kızarıklık yara, yaygın hastalık evresinde ise ağrı sıklıkla görülür. Bu nedenle meme kanserinde erken tanı oldukça önemlidir. Kadınların kendi kendilerini aralıklı muayene ederek şüpheli bir durumda mutlaka ilgili hekime başvurmaları gerekmektedir. Belirli bir yaştan sonra da ultrason ve/veya mamografi ile de kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Eğer ailede meme kanseri hikâyesi varsa; rutin muayene ve tetkikleri daha erken yaşta yaptırmaları gerekmektedir” açıklamasında bulundu.



Meme kanserinde uygulanan tedavi yöntemleri

Meme kanserinde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. H. Cem Önal, şunları kaydetti:

“Meme kanseri tedavisinde hastalığın tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi önemli rol oynamaktadır. Hastalığın evresine göre ve hastaya göre tedaviler planlanmaktadır. Bu nedenle hastalar tümör konseyinde tartışılarak, tedavileri birden fazla branştaki hekimler tarafından organize edilmektedir. Ülkemizde yapılan kanser tedavileri dünya standartlarında olup, meme ve prostat kanseri başta olmak üzere birçok kanser türlerinde radyoterapi (ışın tedavisi) 2017’de başlayan işbirliği anlaşması sayesinde, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın uydu merkezi olarak hizmet vermeye başlayan İskenderun Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi’nde yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası çaptaki bilgileri ile hastalara en güncel radyoterapi uygulamalarını başta İskenderun olmak üzere tüm Hatay’daki hastalara da uygulamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.