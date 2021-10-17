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Mikro mozaikler takı ve çantalarda hayat buluyor Hatay'da, kazılarda çıkarılan sayısız mozaiğin minyatürlerini yaparak yaşatmaya çalışıyorlar Kadınlar atölyede mikro mozaik tekniği elektronik mikroskoplarla takılara, çantalara ve aynalara minik minik mozaikleri işliyor

İHA

Mikro mozaikler takı ve çantalarda hayat buluyor Hatay'da, kazılarda çıkarılan sayısız mozaiğin minyatürlerini yaparak yaşatmaya çalışıyorlar Kadınlar atölyede mikro mozaik tekniği elektronik mikroskoplarla takılara, çantalara ve aynalara minik minik mozaikleri işliyor

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, kazılarda çıkarılan sayısız mozaiğin minyatürlerini yaparak yaşatmaya çalışıyorlar.
Antakya ilçesinde özel bir işletme tarafından 4 yıl önce açılan mozaik sanat atölyesi ile kadınlar yaptıkları işlerle hem ev ekonomilerine katkıda bulunuyor, hem de kazılarda çıkarılan mozaik eserlerin minyatürlerini yaparak ait oldukları dönemin izlerini yansıtıyorlar.
Kadınlar atölyede mikro mozaik tekniği elektronik mikroskoplarla takılara, çantalara ve aynalara minik minik mozaikleri işleyerek görenlerin büyük beğenisini topluyor.
Kazı çalışmalarında çıkarılan eski mozaikleri takılara mercek yardımıyla işlediklerini belirten Mozaik Sanatı Eğitmeni Emine Avcı, işleme işini çok ince şeklinde yaptıklarını söyledi.
Avcı, 4 yıldan beri bu işi yaptıklarını ifade ederek, “Burası mikro mozaik atölyesi. Burada mozaiğin takılara, çantalara ve aynalara minik minik şekilde işliyoruz. Akik, ametist bunlar gibi doğal taşların üzerine doğal taşlarla mozaiği işliyoruz ve bunları birleştirip takı haline getiriyoruz. Diğer mozaikleri gibi değil. Bizler burada hanımlarımızı eğitiyoruz ve belirli bir süre eğitim alıyorlar. İsteyen bizimle birlikte devam edebiliyor. Daha çok ev hanımlarına biz katkı sağlamaya çalışıyoruz. Elektronik mikroskoplarla çalıştığımızda bir takıyı yapmak en az iki günümüzü alıyor. Çünkü işçilik burada çok ince. Taşlar da doğal taş oldukları için dağılma ihtimalleri de çok fazla. İşleme işini önce fotokopi üzerinde yapıyoruz ve onları taşların üzerine geçiriyoruz. Daha sonra onların kaplaması oluyor. Şu an Hatay’da mikro mozaik yapabilen ve elektronik mikroskoplarla çalışan 12 kişi var. Çünkü çok zor bir iş, herkesin yapabileceği bir iş değil” dedi.
Kursiyer Hatice Duran da yaptığı açıklamasında, “4 yıldır bilfiil yapıyorum, hiç bırakmadım severek ve aşkla yapıyoruz. İlk geldiğimizde ufak çaplı yapıyorduk. Elimiz alışmadı ve taşlarla nasıl bir çalışma yapılır diye düşünürken taşları konuşturmaya başladık. Taşlardan çok çok ince işler çıkarmaya başladık. Her geçen gün tecrübe ediniyorsunuz. Her geçen gün işi biraz daha iyi yaptığınızı ve yaptığınız işi gördükçe emeğinizin karşılığını aldıkça bu da bize ailemize bütçemize çok büyük katkılar sağladı” diye konuştu.
Kursiyer Manolya Tutar ise, "Daha önceleri mozaik ilgimi çekiyordu. Müzelerde görüyorum. Ama bu kadar ince ayrıntılı olduğunu bilmiyordum. Taşlar dokunmak ve onlarla çalışırken kafanız dağılıyor ve terapi gibi geliyor. Gelmek isteyen kadınların hepsine tavsiye ediyorum. Bunun yanında ek gelir olarak bütçelerine katkıda bulunabilirler. Yaptığım işi gördükçe mutluluk duyuyorum" dedi.

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