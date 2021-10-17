Motosiklet direğe çarptı: 17 yaşındaki Cihan öldü, arkadaşı yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Erzin ilçesinde direğe çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Cihan Aksoy (17) hayatını kaybetti, arkadaşı Ahmet Aşkın (17) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İsalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi´nde meydana geldi. Cihan Aksoy yönetimindeki 31 V 4708 plakalı motosiklet, aşırı hız ve yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cihan Aksoy ile arkadaşı Ahmet Aşkın, yola savrularak yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralıları ambulansla Erzin Devlet Hastanesi´ne götürdü. Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen Cihan Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy´un cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, Aşkın´ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

2021-10-17 13:54:49



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