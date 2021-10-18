Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum oluştu.

Sabah saatlerinde denizde ikisi büyük, biri küçük 3 hortum oluştu. Arsuz ilçesindeki vatandaşlar denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi. Denizde aynı anda çıkan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

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