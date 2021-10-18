Evde tüfek, mermi, sis bombası ve polis yeleği bulundu



İzzet NAZLIKasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)HATAY´ın Hassa ilçesinde bir evde polis ekiplerince ahşap sandık içerisinde gizlenmiş tüfek, mermi, sis bombası ve polis yeleği bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve muhimmat kaçakçılığı suçları kapsamında yapılan çalışmada Hassa ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada ahşap sandık içerisinde gizlenmiş, 1 adet AK-47 marka tüfek, 1410 adet 7.62 mm fişek, 6 adet şarjör ve 2 adet sis bombası ele geçirildi. İkamet içerisinde ayrıca, 3 adet kasatura, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet polis yeleği bulundu. Olayla ilgili Ö.T. ve M.A.T. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.,DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Kasım NARCI

2021-10-18 13:36:04



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