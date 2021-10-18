Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK’yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 00’lık skorla tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada soldan hızlı gelişen Hatayspor atağında Diouf pasını El Kaabi’ye aktardı, Kaabi müsait pozisyonda topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

26. dakikada Traore’nin sağ kanada uzun pasında topla buluşan Lobjanidze, ceza sahasına girdi, plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

32. dakikada soldan El Kaabi’nin ceza sahasına ortasına Diouf’un kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

36. dakikada Traore’nin uzun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi’nin şutuna savunma son anda ayak koydu.

45+2. dakikada El Kaabi’nin soldan ceza sahasına ortasını savunma karşıladı, topu önünde bulan Traore’nin şutunda kale çizgisinden Kitsiou kafa ile topu çıkardı.



Stat: Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, Ata Yıldırım xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Akekugbe xxx, Burak xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Traore xxx, Lobjanidze xxx, Emre Çolak xx, El Kaabi xx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Dylan Louis, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep FK: Günay xx, Halil xx, Tosca xx, Caulker xxx, Kitsiou xxx, Doğan xx, Merkel xx, Dicko xxx, Maxim xx, Figueiredo xxx, Muahmmet xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Papy Djilobodji, Furkan Soyalp, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Torgeir Borven, Hamza Mendly, Angelo Sagal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Diouf (Hatayspor), Muhammet Demir (Gaziantep FK)

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