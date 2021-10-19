Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) Süper Lig'in 9´uncu haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Gaziantep FK´yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şunları söyledi: "Zor bir galibiyetti, iyi bir rakibe karşı oynadık. Rakibi analiz ederken, özellikle ikinci bölgede çok iyi kapanan ve kazandığı toplarla çabuk kontra atağa çıkan bir oyun anlayışına sahip olduklarını analiz ettik. Biz yine içeride baskılı oynamaya çalıştık. Maçın ilk yarısında oyun kontrolü bizde daha fazla oldu, pozisyona girdik, pozisyonları değerlendiremedik ama hiçbir zaman kendimizi kaybetmedik. İkinci yarı golü bulduktan sonra, ikinci golü bulmak için hücum arama devam ettik. Maalesef ikinci golü bulduktan sonra ister istemez biraz fazla geriye çekildik. Son dakikalardaki golden sonra bir sıkıntı son bölüm yaşadık, bu futbolun içinde olan şeyler. Burada oyuncu kardeşlerime, kader arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel işler yaptılar, çok güzel hikayeler yazıyorlar. Bu hikayeleri yazarken, başta onursal başkanımız Lütfü Savaş olmak üzere tüm yönetime çok teşekkür ediyorum. Göreve başladığımızdan beri bizi sürekli desteklediler, bize güvendiler, çok güzel bir camiada çalışıyoruz. Bu gün bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, hafta sonu oynayacağımız Karagümrük maçı içinde çalışmalara ara vermeden başlayacağız."
BULUT: ÜÇ PUANI ZATEN HAKETMEDİK
Keyifli bir maç olduğunu fakat istedikleri puanı alamadıklarını belirten Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut ise "Bugün çok değişik bir ilk yarı gördük. Bizim adımızı söylüyorum, ilk yarı zaten sahada olmayan, isteklerimizi yerine getiremeyen Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Genel performansa baktığımızda kendi evinde çok farklı oynayan bir Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda farklı oynayan bir takım. Böyle performanslar olursa istediğiniz hedefe zor ulaşırsınız. Ama ikinci yarıyı değerlendirdiğimizde, hem stada gelen taraftarlar hem de televizyondan izleyen taraftarların keyif aldığını düşünüyorum. İkinci yarının tamamına baktığımızda gösterdiğiniz performans, istek, arzu ve rakipte de aynı şekilde iyiydi ve 1 puan almamız gerektiğini düşünüyorum ama ilk yarıyı değerlendirdiğimizde, 3 puanı zaten hak etmedik. Maalesef istediğimiz ikinci golü de atamadık" ifadelerine yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-10-19 00:26:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan: “Hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik”
YEREL HABERLER Erdoğan: “Hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik”
Bulut: “Bu performansla 3 puanı almamız zor”
YEREL HABERLER Bulut: “Bu performansla 3 puanı almamız zor”
İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel ...
Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK : 2-1
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK : 2-1
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç ...
Samandağ açıklarında köpek balığı şoku
YEREL HABERLER Samandağ açıklarında köpek balığı şoku
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk ...
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
YEREL HABERLER Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
Hatay'da tarihi eser operasyonu Geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 28 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da tarihi eser operasyonu Geç Roma, Bizans ve ...
Samandağ'da 567 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Samandağ'da 567 litre sahte içki ele geçirildi
Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik Rejimin saldırılarının ardından gözlerin çevrildiği sınır kapısında tırların geçişi sorunsuz devam ediyor
YEREL HABERLER Cilvegözü Sınır Kapısında sessizlik Rejimin ...
Evde tüfek, mermi, sis bombası ve polis yeleği bulundu
YEREL HABERLER Evde tüfek, mermi, sis bombası ve polis yeleği ...
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
YEREL HABERLER Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
Üç ameliyatın ardından yürümeye başladı
YEREL HABERLER Üç ameliyatın ardından yürümeye başladı
Erzin'de 10 mahalle referanduma gitti
YEREL HABERLER Erzin'de 10 mahalle referanduma gitti
Motosiklet direğe çarptı: 17 yaşındaki Cihan öldü, arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet direğe çarptı: 17 yaşındaki Cihan öldü, ...
Mikro mozaikler takı ve çantalarda hayat buluyor Hatay'da, kazılarda çıkarılan sayısız mozaiğin minyatürlerini yaparak yaşatmaya çalışıyorlar Kadınlar atölyede mikro mozaik tekniği elektronik mikroskoplarla takılara, çantalara ve aynalara minik minik mozaikleri işliyor
YEREL HABERLER Mikro mozaikler takı ve çantalarda hayat ...
Motosiklet telefon direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet telefon direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.