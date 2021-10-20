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Dünyanın en büyük mozaik müzesi 75 bin misafir ağırladı Hatay Arkeoloji Müzesi’nde, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden pek çok önemli eser yer alıyor

İHA

Dünyanın en büyük mozaik müzesi 75 bin misafir ağırladı Hatay Arkeoloji Müzesi’nde, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden pek çok önemli eser yer alıyor

Hatay’da kentin simgesi haline gelen Hitit Kralı 2. Şuppiluliuma kral heykele ev sahipliği yapan dünyanın en büyük Arkeoloji Müzesi, şu günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Hatay Arkeoloji Müzesi’nde, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden pek çok önemli eser yer alıyor. Bölgenin arkeoloji bakımından en zengin yerlerinden biri olan Hatay'daki Arkeoloji Müzesi, kentte ziyaret edilen en önemli yerlerin başında geliyor. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve 4 yıl önce açılışı yapılan dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında bulunuyor.
2021 yılı içerisinde Hatay Arkeoloji Müzesi’ni 75 bin kişi ziyaret etti.
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Hatay Müzesi’nin kapladığı alanın müze oturma alanı olarak 10 bin metre kare alanı ile dünyanın sayılı ve Türkiye’nin en önemli müzelerinden bir tanesi olduğunun altını çizdi. 3500 metre karelik mozaik müzesi ile de dünyanın en büyük mozaik müzesine sahip olduklarını söyleyen Ersoy, müzenin mozaikleriyle de ünlü olduğunu ifade etti. Ersoy, “Müzemizin bir hikayesi var. Hatay’ın paloodik dönemden günümüze kadar ki sürecini tarihsel bir yaklaşımla anlatılarak bir sergileme yapılmış. Pandemi döneminde insanlar evlerine kapanmıştı. Pandemiden sonra ziyaretçilerimizde büyük bir artış gözlemledik. Müzemizi bugüne kadar 75 bin kişi ziyaret etti. Gelen ziyaretçilerin çoğu gruplardan oluşuyor. Akdeniz’den, Ege’den, Karadeniz’den ve diğer illerden çok fazla ziyaretçimiz var. Özellikle hafta sonu çok fazla ziyaretçi akınına uğruyor. Yabancı ülkeler ise Almanya, Hollanda, Rusya ve Amerika Birleşik Devletlerinden çok fazla ziyaretçiyi bu sene müzemizde ağırlıyoruz” dedi.
Hatay Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden Esin Yiğit'te “Almanya’dan geliyorum. İlk kez Hatay’a geldim. Burası çok hoşuma gitti. Eski tarihi yerleri ve eserleri görmek hoşuma gidiyor. Beğendim ve herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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