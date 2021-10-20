Hatay'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da, jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada 1106 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 171 obje ele geçirildi. Bunları piyasaya sürmeye çalıştıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun Jandarma Komutanlığı ekipleri, I.Ç.'nin Kırıkhan ilçesine giderek tarihi eser niteliğindeki obje ve sikkeleri satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, otomobili, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1106 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 171 obje ele geçirildi. Ekipler, otomobilde bulunan I.Ç., V.K., H.K.T. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Ele geçirilen sikke ve objeler, Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-10-20 15:09:47



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