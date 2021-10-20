30 bin 500 uyuşturucu hap ve silahlarla yakalandılar

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)HATAY'da hareketlerinden şüphelendikleri 5 kişinin üzerinde arama yapan yapan polis ekipleri, 30 bin 500 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 11 dolu fişek ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri 5 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada 30 bin 500 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 11 dolu fişek, 202,72 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-10-20 15:47:41



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