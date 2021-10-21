Nöroloji Uzmanı Dr. Kara: "Migrenden botoks ile kurtulabilirsiniz"

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, özellikle en yaygın görülen baş ağrı tiplerinden migrende uygulanan botoks tedavisiyle, ortalama altı ay süreyle ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Migrenin, kadınlarda daha sık görülen bir baş ağrısı tipi olduğunu belirten Uzm. Dr. Kara, “Migren ağrısı, yaklaşık 4 ile 72 saat aralığında süren, beraberinde bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, tek taraflı ya da iki taraflı gelip geçici, bazen sık aralıklara süregelen zonklayıcı vasıfta bir baş ağrısıdır. Migren ağrısı, genelde ense, şakak çevresinde başlar ve ağrının türüne göre hareket ettikçe kişi daha da kötüleşebilir. Ataklar halinde seyir gösteren baş ağrıları, ayda en az 89 defa yaşanırsa, kronik migren olarak adlandırılmaktadır” dedi.

Botoksu, poliklinik şartlarında uyguladıklarını belirten Dr. Kara, “Botoks, sadece kozmetik alanda değil, nörolojik hastalıkların tedavisinde de uygulanmaktadır. Botoksun kas gevşetici etkisinden dolayı, özellikle migren tipi baş ağrılarında etkili sonuçları bulunmaktadır. Özellikle kronik migren dediğimiz 15 20 günden fazla atağı olanlara uygulama yapılır. Migren tedavisinde botoks; alın, şakaklar, ense ve boyun bölgesine uygulanıyor. Ağrılar sıklaştıkça en az 6 ay sonra uygulamayı tekrarlanabilmektedir” diye konuştu.

Botoks tedavisinin herkese uygulanamayacağını belirten Uzm. Dr. Atilla Kara, şunları kaydetti:

“Kronik baş ağrısı olan migren hastaları için botoks önemli faydalar sağlamaktadır. Fakat hamilelerde, bazı alerjik hastalıklarda uygulama yapılamamaktadır. Bu nedenle botoks için kişinin uygun olup olmadığını muayene sonucu öğrenebilmekteyiz.”

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