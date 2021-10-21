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Saldırıya uğrayan müzisyen: Konunun ırkçılıkla alakası yok

DHA

Saldırıya uğrayan müzisyen: Konunun ırkçılıkla alakası yok


Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde düğünde istek parçayı hemen çalmayınca H.K. tarafından sazı kırılıp, yüzüne tekme atılan Hataylı müzisyen Erdal Erdoğan, konunun ırkçılıkla alakası olmadığını söyledi.  Erdoğan, "Ben siyasetten hiç anlamam, hayatımın boyunca bu gibi şeylere hiç girişmedim, ekmeğinin peşinde olan insanlarız" dedi.
Olay, 18 Ekim akşam saatlerinde İslahiye'nin Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sahibinin akrabası H.K., müzisyenlerden bir parça çalmalarını istedi. Erdal Erdoğan ise parçayı ilerleyen dakikalarda çalacağını söyledi. Sinirlenen H.K., sazı kırıp Erdoğan'ın yüzüne tekme attı. Çıkan kavgaya salonda bulunan polisler müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alının H.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olayın Kürtçe şarkı çalınmadığı için yaşandığı öne sürüldü. İddialar üzerine Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada, "Düğün 17.00´da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30´a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Konunun ırkçılıkla alakası olmadığını dile getiren Erdoğan, "Başımızdan çok üzücü bir olay geçti, tabii ki bunu yaşamak istemezdik, saniyeler içerisinde gelişen bir olay, çok üzüldük. Konu mesela, ırkçılık falan filan değil. Ben siyasetten hiç anlamam, hayatım boyunca bu gibi şeylere hiç girişmedim, ekmeğinin peşinde olan insanlarız. Biz Kürt düğünü çalıyorduk, biz şahsımız da Kürtüz zaten düğün sahibi de Kürt. Maalesef böyle bir olay yaşandı. Mevlam ne eylerse güzel eylermiş, her şeyde bir hayır vardır. Biz de bunu hayra yoruyoruz. Olay nasıl gelişti, inanın ki biz de bilmiyoruz.  Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi her kesimden insanlar bize ulaşıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Böyle bir şey yaşadık, inşallah bir daha hiç kime yaşamaz. Yani Kürt olsun, Türk olsun aramızdaki kardeşliği kimse bozmaya çalışmasın. İnsana insan olduğu için değer verirsin. Biz hep bu saygıyla, bu edeple, bu anlayışla yaşadık, sanatımızı icra ettik" dedi.
'MÜZİĞİN DİLİ YOKTUR'
Müzik ekibinden Mustafa Çelik de, arkadaşları Erdal Erdoğan´ın yaşadığı bu saldırının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Arkadaşımız Erdal Erdoğan´a yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Bu coğrafyada biz yıllardır omuz omuza, kardeşçe yaşamışız. Her kesimin, her inancın, her toplumun düğünlerini icra etmişiz. Bu olayın yaşanması tabii ki bizi üzdü, bunun emsal teşkil etmesini diliyorum. Erdal yeğenime yapılan bu saldırı gibi inşallah bir daha böyle olaylar cereyan etmez. Şu bir gerçektir ki, bu da bütün insanlar tarafından biliniyor, müziğin dili yoktur." DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2021-10-21 13:25:37

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