Polisin, şüphe üzerine durdurduğu 5 kişide, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçti

HATAY, (DHA)HATAY´da motorize yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 5 kişide yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi´nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motorize yunus timleri, durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 30 bin 500 uyuşturucu hap, 202 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.FOTOĞRLIDHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya HATAY, (DHA)
2021-10-21 16:42:17
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