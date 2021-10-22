Hatay’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 2 kilo 500 gram esrar, 14 gram metamfetamin ile 12 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında faaliyet gerçekleştirdi. Serinyol Mahallesinde bulunan C.S. isimli şahsın kullandığı motosiklet ile şahıs üzerinde Antakya Jandarma dedektifleri tarafından yapılan arama sonucunda 2 kilo 500 gram esrar, 14 gram metamfetamin ile 12 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.S. sevk edildiği adli makam tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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