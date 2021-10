Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da Kıbrıs gazileri ile buluştu Tatar;” Yeni dönemde tek devletli federatif bir çözüm kabul edilemez” Tatar: "Bizim Türkiye ile münasebetimiz her zaman iyi olmalıdır. Böylece de Doğu Akdeniz'de varlığımızı güçlü ve güvenli bir şekilde sürdürebilir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yeni dönemde tek devletli federatif bir çözüm kabul edilemez" dedi.

Hatay'da Kıbrıs gazileriyle buluşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Harekatı'nın kendileri açısından önemine dikkat çekerek o harekatı yapanlara her zaman minnet duyacaklarını ifade etti.

Yunanlıların Kıbrıs'ı Türklerden arındırmak için her zulmü yaparken Mehmetçiklerin adaya adım atarak Kıbrıs halkını bağımsızlığına kavuşturduğunu belirten Tatar, ”Kıbrıs Türkü her zaman vefalıdır. Bize özgürlüğümüzü bahşedenlere vefalıdır. Bugün bağımsız Kıbrıs varsa o gün orada savaşan Türkler sayesindedir. O günden bugüne devlet kurduk. Doğu Akdeniz'de milli çıkarları korumak için denizde, havada ve karada KKTC'nin önemi ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs Harekatı çok önemlidir. O harekatı yapana minnetimiz devam edecektir. Bu sebeple bu minneti anlatmak benim boynumun borcudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, RumYunan ikilisi yüzünden Kıbrıs’ta dönem dönem çeşitli sıkıntılar yaşandığını da dile getirerek hala kısıtlama yaptığını ifade ederek,”Benim Cumhurbaşkanı seçilmem ile yeni dönem başladı. Bu yeni dönemde tek devletli federatif bir çözüm kabul edilemez. Çoğunluk olan Kıbrıs Türk halkını asimile etmek ve 1974'ün gerisine götürmek istiyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle iki devletli bir çözüm süreci yaşanıyor. Orada Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek” dedi.



Türk askerinin de Kıbrıs'ta kalmaya devam edeceğini vurgulayan Tatar, şöyle devam etti;

”Benim orada olmam sizlerin verdiği mücadelenin taçlanmasıdır. Çünkü biz hep bunu bekledik. Kahraman Mehmetçikler Kıbrıs'a adım atarak bizim mücahidlerimizle birlikte bir mücadele ortaya koydular. Kıbrıs Türkü'nün bağımsız bir devlete kavuşması size nasip oldu. Bunu korumak da bize nasip oldu. Bundan dolayı artık Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm olabilecektir. KKTC'ye kendi geleceğini tayin etme hakkı ve Türkiye'nin orada kalma garantisi verilirse ancak böyle bir anlaşmaya imza atarız. Eğer Türk askeri gidecek derse biz bu anlaşmaya yokuz. Çünkü ben sizi nasıl özlemle beklediğimizi biliyorum. Biz Osmanlı'nın 1571'de Kıbrıs'ı fethinden sonra oraya yerleşenlerin torunlarıyız. Bunun mücadelesini de biz devam ettiriyoruz. Bizim Türkiye ile münasebetimiz her zaman iyi olmalıdır. Bazen anlaşmazlıklar olabilir. Ama ana hatlarda beraberiz. Böylece de Doğu Akdeniz'de varlığımızı güçlü ve güvenli bir şekilde sürdürebileceğiz. İnşallah gelecekte de buradaki varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Dünyaya karşı da Kıbrıs Türkü'nün arkasında Türkiye var diyeceğiz” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra gazilerle sohbet etti.

