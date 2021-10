KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizi kimse Türkiye'mizden koparamaz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkartabilmek için her türlü oyuna ve entrikaya bizleri alet etmeye çalışanlara karşı biz de artık, KKTC olarak şunu diyoruz; bizi kimse Türkiye'mizden koparamaz." dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay’ın tarihi kenti Belen’de 41. Fırka Şehitlik Abidesi'ni ziyaret etti. Şehit kabirlerine gül bırakan Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada kimsenin Kıbrıs'ı Türkiye’den kopartamayacağını belirterek, “Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlarla yapılacak ortaklık, bir devletin de orada oynanacak oyunda yine Türkleri 1974 öncesine götürmek, çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve dolayısı ile Kıbrıs'ın yine Yunanistan'a bağlanacağı bir noktaya meseleyi sürükleyebilmek için Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkartabilmek için her türlü oyuna ve entrikaya bizleri alet etmeye çalışanlara karşı bizde artık Türkiye'nin de tam desteği ile kendi duruşumuzla kendi öz milletimize olan bağlılığımız ile KKTC olarak şunu diyoruz; bizi kimse Türkiye'mizden koparamaz. İskenderun Körfezi'nden KKTC’ye kadar 2 bin kilometrelik bir kıyı şeridi, sahil şeridi var. Doğu Akdeniz hakimiyeti buradan geçmektedir. Dolayısı ile Kıbrıs'ın emin ellerde olması lazım, KKTC’nin daha güçlü olması lazım. KKTC’nin ve halkının Türkiye ile ve Anadolu insanı ile daha güçlü ilişkiler içerisinde kucak kucağa olması lazım. Bu manada kültürel, ekonomik, siyasi her alanda birliktelik ile daha güçlü bir bir millet, daha güçlü Türkiye, daha güçlü bir KKTC hepimizin gönlünde yatandır. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize saygılarımı sunuyorum” dedi.



Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, ziyaret sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Belen'de KKTC adına yapılan parkın tabelasını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.