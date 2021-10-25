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Hatay'da "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" coşkusu Bu yıl 5.'si düzenlenen festivalde Mustafa Ceceli sahne aldı

İHA

Hatay'da "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" coşkusu Bu yıl 5.'si düzenlenen festivalde Mustafa Ceceli sahne aldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında temsili olarak ilk zeytin hasadı yapıldı.
Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa organize ettiği 5.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali coşku içinde kutlandı.
Festivalde konuşan Altınözü eski Kaymakamı Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Altınözü’nde 7’den 70’e herkesin zeytin ve zeytin kültürüyle doğup büyüdüğünü ve burada doğan her çocuk için bir zeytin ağacı dikildiğini ifade etti.
İlçede 7 milyon zeytin ağacının olduğunu ifade eden Uygur, bu yıl üründen iyi rekolte beklendiği ifade ederek, "Bu yıl düzenlenen festivale Altınözlü olup yurt dışında yaşayan iş insanları da katkı sağladı. Bunlardan biri de bu yıl sponsor olan Cemil Kasapoğlu ona buradan teşekkür ediyorum. El birliği ile bizi nasıl ileriye taşıyacağımızın gayreti içerisinde olduk ve Altınözü turizmde şimdi ciddi bir pay almaya başladı ve artarak devam edeceğini umuyorum" dedi.
Festivale bu yıl sadece Hatay’dan değil Türkiye’nin birçok noktasından gelen insanların olduğuna dikkat çeken Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da, "İlçe sadece festival kapsamında değil hafta sonu diğer ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçimiz var. Ortalama hafta sonları ilçemize 1520 bin dolayında ziyaretçi ile karşı karşıya kalıyoruz" dedi.
Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda akşam da bir konser etkinliği yapıldı. Konserde Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli sahne aldı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçıların şarkılarına coşku ile eşlik etti.
Festivale KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Abdülkakir Özer, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile CHP Milletvekili İsmet Topdemir katıldı.

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