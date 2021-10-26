Başkan Savaş: "Hatay’ın geçmişini geleceğe taşıyacağız"

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kent Arşivi Şube Müdürlüğü ve Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü’nü hizmete açtı.

Kent Arşivi Şube Müdürlüğü ve Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Cami’nin yanında yer alan eski konakta hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda Hatay ile ilgili Osmanlı dönemine ait resmi belgelerin ve tarih kitaplarının yer aldığı Kent Arşivi Kütüphanesi de açıldı.

Kent Arşivi Kütüphanesi ile Hatay’ın geçmişini geleceğe taşıyacaklarını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bunun onurunu yaşadıklarını ifade etti. Savaş, birçok belge ve bilgiyi geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Ülkü Tecimen, kütüphanede Osmanlı dönemine ait 80 bin yazışmanın dijitali kaydı ve 3 bin cilt kitap yer aldığını kaydetti.

Kütüphanenin açılışına Lütfü Savaş ile birlikte eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'da katıldı.

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