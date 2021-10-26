Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda bordo-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak dar alanda turnuva yaptı.

Atakaş Hatayspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-10-26 20:01:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.