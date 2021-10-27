Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Erzin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Erzin-Dörtyol yolunda meydana geldi. Erzin´den Dörtyol yönüne giden Ali Kahraman yönetimindeki 31 FR 108 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 HL 559 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yoldan geçenler tarafından yapılan yaralılar, çağırılan ambulansla Dörtyol ve İskenderun Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç konvoylarının oluştuğu yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

2021-10-27 18:03:56



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