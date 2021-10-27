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Ömer Erdoğan: “Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz” Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Alacağımız galibiyet ikinci sırada kalmamızı sağlar” Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Ömer Erdoğan: “Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz” Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Alacağımız galibiyet ikinci sırada kalmamızı sağlar” Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ligin ikinci sırasında olmaktan mutlu olduklarını ve Beşiktaş’ı yenerek bulundukları yerde kalmak istediklerini söyleyerek, "Bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz" dedi.
Süper Lig’in 11. haftasında Hatay Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek olan Hatayspor, çalışmalarına devam ediyor. Hatay Stadyumu’nda yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maç maç baktıklarını ve Beşiktaş maçına odaklandıklarını söyledi.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ligin en derin kadrosuna sahip güçlü bir rakiple oynayacaklarını belirterek, “Zor bir mücadele çünkü Süper Lig’de bana göre en derin kadroya genişliğine sahip güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız ve buradaki ambiyansın futbolculara moral ve motivasyon olarak yansıyacağını düşünüyorum. İyi bir durumdayız, cumartesi günü bu gidişatımızı güzel sonuçla devam ettirebiliriz. Bulunduğumuz noktadan memnun ve mutluyuz. Bu hafta alacağımız galibiyetle orada kalmamızı sağlarız. Ama ligin ilk çeyreğini oynadık daha zorlu maraton var önümüzde. Biz haftadan haftaya bakıyoruz, ilk önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. İyi bir mücadele ve futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

"Tamamen motivasyonla ilgili"
Hatayspor’un ligde en fazla sarı kart gören ikinci takım olması ile ilgili olarak ise, “Oyuncularım iyi motive oluyor demek, hırslılar. Gerçi bazı kartlar gereksizdi, itirazdan alınan kartlar da vardı. Oyuncularımız sahada hem haksızlığa gelemiyorlar, adrenalin yüksek olunca farklı tepki gösteriyorlar hem de o anki performansını kendileri sorgulayınca sarı kartlık pozisyon oluşuyor. Tamamen motivasyonla ilgili beni çok rahatsız etmiyor” ifadelerini kullandı.
Erdoğan şu anda Onur ve Sackey dışında herhangi bir eksikleri olmadığını söyledi.
Ligin ikinci sırasında olmalarının baskı yaratmadığını tam aksine mutlu ettiğini belirten Erdoğan, “İkinci sırada olmamız herhangi bir baskı oluşturmuyor, oyuncularda bundan dolayı keyifli. Zaten hedeflerimiz için ilk 34 gibi açıklama yapmadık. Öyle bir zorunluluğumuz olduğunu da düşünmüyorum. Tabii şu an olduğumuz noktadan mutluyuz. Oralarda kalmayı başarırsak güzel olacak ama öyle İstanbul takımları gibi şampiyonluk iddiası ile sezona başlamadık” diye konuştu.
Daha sonra idman basına kapalı olarak devam etti.

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