Hatay’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

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Hatay’ın Antakya İlçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Çelenk sunma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Vali Doğan Anıt Şeref Defterini imzaladı ve mesajını okudu. Çelenk töreni daha sonra son buldu.

Hatay Valiliği tarafından düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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