EXPO 2021 Hatay, 1 Nisan 2022 tarihine ertelendi

Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Covid 19’un özellikle Avrupa’da yeniden artması ile alınan ortak karar sonucu EXPO 2021 Hatay’ın 1 Nisan 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun'da düzenlediği basın toplantısında, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 23 Nisan'dan 10 Aralık'a ertelenen EXPO 2021 Hatay'ı, Covid19 nedeniyle 2022 yılı Nisan ayında gerçekleştireceklerini duyurdu. Covid 19 vaka sayılarında özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan artışa pareler olarak EXPO’ya katılacak ülkelerle alınan ortak karar ile tarihin 1 Nisan 2022 olarak belirlendiğini belirten Lütfü Savaş, "Hem bizim hem de EXPO yönetim kurulunun aldığı son karar. Biz bu işi 1 Nisan'da baharın müjdesiyle birlikte yapalım denildi, Ortak almış olduğumuz kararla EXPO'muz 1 Nisan'da açılacak inşallah" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Uluslar Arası Deniz Otobüsü seferlerinin yapılacağı (HADO) ile ilgili yaptığı açıklamada ise seferlerin uluslar arası tedbirler nedeniyle bir süre daha başlayamayacağını belirtti. Savaş, "Burası işletmeye açılacak durumda. Tek beklediğimiz konu ise Avrupa Birliği tarafından deniz ulaşımı ve deniz ulaşımıyla birlikte uluslararası kara sulardan seyahatin covid19 sebebiyle şu anda yasaklanmış olmasıdır. İnşallah bu covid19 konusu kapandıktan ve seyahatler açıldıktan sonra burayı hep birlikte kullanmaya başlayacağız. İlk kullanacağımız yer inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitmek olacaktır."

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