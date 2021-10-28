Hatayspor, Beşiktaş’a bileniyor

Hatayspor, Süper Lig’in 11. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatay Stadyumu’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, yarın öğleden sonra yapacağı idmanın ardından kampa girecek. Bordobeyazlı ekip, Beşiktaş ile cumartesi günü Hatay Stadyumu’nda saat 16.00’da karşılaşacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.