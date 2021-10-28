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– FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu maçında Hatayspor sahasında Yunanistan’ın Panathinaikos takımını 8756 mağlup etti.





Salon: Antakya

Hakemler: Andrada Csender xx (Romanya), Denys Povorozniuk xx (Ukrayna), Amalia Marshis xx (Romanya)

Hatayspor: Wiley xx 20, İdal Yavuz x, Gorini xx 21, Büşra Akbaş x, Ayşegül Günay x 2, Büşra Akgün x 2, Bahar Çağlar Ökten x 6, Brown xxx 22, Elif Emirtekin xx 14

Başantrenör: Ekin Baş

Panathinaikos: Chastity xxx 24, Ziaka x, Stamati x, Lymoura x 3, Vinstilaou x 6, Bountouri x 2, Grigoropoulou x, Stach x 4, Mylonaki x 2, Holmes xx 12, Chatzinikolaou x 3

Başantrenör: Eleni Kopogianni

1.Periyot: 3111 (Hatayspor lehine)

Devre: 5730 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 7944 (Hatayspor lehine)

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