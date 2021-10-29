Samandağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 98. yıldönümünde Cumhuriyet Bayramı, Samandağ’da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

28 Ekim Perşembe günü Hükümet Konağı alanında Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, 29 Ekim Cuma günü Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildikten sonra Samandağ Kültür Merkezinde devam edildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ İlçe Jandarma Komutanı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Sahil Güvenlik Komutanı Özgür Acar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Tören alanında protokol tarafından öğrencilerin ve halkın bayramının kutlanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şiir ve sinevizyon gösterimleri ile tören sona erdi.

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