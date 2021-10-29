Beşiktaş, Hatay’a geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen siyahbeyazlı kafileyi taraftarlar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Beşiktaş taraftarı, takım ve oyuncular için tezahüratta bulundu. Beşiktaş kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 16.00'da Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.