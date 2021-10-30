Motosikletle devriye atarken geçirdiği kazada ölen güvenlik koruyucusu toprağa verildi

Hatay'da motosikleti ile devriye atarken dereye düşerek hayatını kaybeden güvenlik koruyucusu toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre kaza Payas ilçesine bağlı Kozludere Mahallesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, güvenlik koruyucusu olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki Mustafa Çetin, 31 LK 026 plakalı motosikleti ile ormanlık alanda devriye attığı esnada seyir halinde ilerlerken kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak dereye uçtu. Çetin, kazada ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı koruyucu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çetin'in cenazesi bugün Kozludere Mahallesinde yapılan sade bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İlçe Kaymakamı Polat Kara, Tabur Komutanı Albay Osman Saygılı, askeri personeller ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.