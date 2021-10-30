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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Beşiktaş’ın kaptırdığı topla hızlı çıkan Hatayspor’da Diouf’un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ayoub El Kaabi’nin şutunda top önce kaleciden döndü. Daha sonra meşin yuvarlak El Kaabi’ye çarparak kaleye yöneldi. Boş kaleye doğru giden topu Lobjanidze tamamladı. 10
14. dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası önünde pasında Atiba’nın sert şutu kaleci Munir’de kaldı.
31. dakikada Umut’un pasında topla buluşan Ghezzal’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Munir ön direkte son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Hatay
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Hatayspor: Munir xxx, Sam Adekugbe xx, Burak xxx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Mehdi xx, Traore xxx, Lobjanidze xxx, El Kaabi xx, Mame Diouf xxx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Emre Çolak, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Dylan Louis
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Montero xx, Vida xx, Umut xx, Atiba xx, Necip xx, Teixeira xx, Ghezzal xxx, Larin xx, Batshuayi x (Kenan Karaman dk. 24 x)
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Lobjanidze (dk. 6) (Hatayspor)
Sarı kart: Teixeira (Beşiktaş)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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