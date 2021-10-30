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Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig'in 11´inci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş´ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Zor bir karşılaşma olduğunu fakat bu zorlu maçtan galip ayrıldıklarını için mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şunları söyledi: "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma konuştum. Türkiye'nin belki de en kaliteli kadrolarından biri ve geçen sezonun şampiyonuyla oynadık. 1-0 öne geçtikten sonra 2'yi de bulabilirdik. 1-0 çok riskli bir skor. Maçı hakkıyla alan bir Hatayspor vardı. Rakibe pozisyon vermedik. İyi savunduk. Diouf'tan başlayarak kalecimize kadar savunmayı iyi yaptık. Hücum anlamında da üzerimize düşeni yerine getirdiğimizi düşünüyorum. 90 dakika susmadan takımımızı destekleyen bir taraftar vardı. Onların da desteğiyle maçtan hiç kopmadık. Artık bu maçı geride bıraktık. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. O maça da iyi hazırlanıp milli araya moralli girmek istiyoruz."
SERGEN YALÇIN: ÜZGÜNÜZ, BU MAÇI NASIL TELAFİ EDEBİLİRİZ DİYE ÇALIŞACAĞIZ
Kazanmak amacıyla buraya geldiklerini fakat aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise "Son maçlarımızı kazanarak geldik. Daha fazla mücadele edebilirdik. Daha iyi mücadele edebilirdik. Özellikle deplasmandaki oyunlarda sıkıntılarımız var. Oyuncularımıza deplasmanlarda nasıl oynamaları gerektiğini anlattık. Ama çok basit bir gol yedik. Futbol hatalar oyunu. Futbolcular bazen hata yapabiliyor. Üzgünüz. Bu maçı nasıl telafi edebiliriz diye çalışacağız. Çarşambaya hazırlanacağız, hafta sonu da Trabzonspor derbisi var. Performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Maalesef özellikle deplasman maçlarında istediğimiz oyunlar, fiziksel güç, istek ortaya çıkmıyor. Konsantrasyonsuzca, acemice yenilen golleri çıkarmak kolay değil. Düzeltmek için çalışacağız. Şapkamızı önümüze koyalım bakalım neleri değiştirebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ömer Erdoğan'ın açıklamaları
Sergen Yalçın'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-10-30 19:43:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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