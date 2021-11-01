200 kişilik ekip Gölbaşı Gölü çevresini temizledi Öğünç: "Suyun her damlasını korumalıyız"

Hatay Tabiatı Koruma Derneği, 200 kişilik doğasever ekiple birlikte Kırıkhan ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü’nü temizledi.

Sabahın erken saatlerinde Gölbaşı Gölü’ne gelen Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç ve beraberindeki gönüllüler 3 saat içerisinde göl kenarında temizlik yaptı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, burada yaptığı açıklamada, Gölbaşı Gölü’nün güzelliklerini bütün insanlara göstermek ve göldeki mevcut sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik planladıklarını söyledi. Öğünç, 194 tane kuş türünün gölü yaşam alanı olarak kullandığını belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda göl gerçekten önemli, hem bünyesinde yaşayan canlılar hem de çevresinde yaşayanlar insanlar için hayati öneme sahip işlevler sunmakta. Gölde bir takım sorunlar var. Bu sorunların giderilmesin aşamasında girişimlerimiz halen devam etmekte. Özellikle göl yaz aylarında vahşi sulama dediğimiz yöntemler kullanıldığı için neredeyse kuruma noktasına geliyor” diye konuştu.

Küresel ısınmanın tüm olumsuzluklarının hayatın her alanında hissedildiği günlerde su kaynaklarını gerçekten çok önemli olduğunun altını çizen Öğünç, “Suyun her damlasını korumalıyız. Korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde destek vermeliyiz. Bu etkinliğimizdeki amaçta bir farkındalık oluşturmaktır” dedi.

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