Hatay'da fabrika yangını

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir fabrikada yangın çıktı.

Antakya’daki Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan plastik dönüşüm ve ahşap kapı üretim fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden fabrika çalışanları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın içerisini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

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