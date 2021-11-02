Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp yan yattı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafriyat kamyonu sürücüsü ambulansa çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarpan kamyon yan yattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kaza Antakya’dan İskenderun’a girişte Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. Sabit Yurtgezen, yönetimindeki 31 AAT 758 plakalı hafriyat kamyonuyla seyir halindeyken otoban bağlantı yolundan İskenderun’a giriş yapmakta olan ambulansı son anda fark etti ve çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarpan kamyon yan yattı. Yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. İskenderun Antakya karayolu tek taraflı trafiğe kapanırken, itfaiyenin yolu temizleme çalışmalarının ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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