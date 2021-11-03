İskenderunspor liderlik peşinde



Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay) (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden İskenderunspor, 4 hafta üst üste aldığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Turuncu mavili ekip, liderlik hesapları yapıyor.

Karadeniz deplasmanında 52 Orduspor'u yenerek 4'te 4 yapan İskenderunspor, evinde oynayacağı Altındağspor hazırlıklarına sıkı bir şekilde başladı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink gözetiminde aralıksız sürdürülen antrenmanlarda takımı yalnız bırakmayan İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, bu hafta Altındağspor'u yenerek yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.

"LİDER OLABİLİRİZ"

Alınan sonuçlardan memnun olduklarını vurgulayan başkan Bolat, "Hedefimiz şampiyonluk. Her maç bizim için ayrı bir final. Altındağ maçına da çok iyi hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz de deplasmanda oynayacak. Belki bu hafta Allah´ın izniyle lider olabiliriz. Taraftarlarımızı, seyircilerimizi maça bekliyoruz. Gelsinler, takımlarına destek olsunlar" dedi.

İskenderunspor, ligde 19 puanla lider Düzcezpor'un ardından 1 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-11-03 10:25:23



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