Hatay’da sis

Hatay’da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen sis yüzünden görüş mesafesi azalırken, kent adeta beyaz örtüyle kaplandı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ana arterlerde ve yoğun olan bölgelerde araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.