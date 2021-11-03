Hatay’da sis

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Hatay’da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen sis yüzünden görüş mesafesi azalırken, kent adeta beyaz örtüyle kaplandı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ana arterlerde ve yoğun olan bölgelerde araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

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