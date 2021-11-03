Nehirde boğulan Cemil toprağa verildi; sosyal medya paylaşımı için suya atladılar iddiası



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da iki arkadaşıyla Asi Nehri´ne atladıktan sonra boğularak hayatını kaybeden Cemil Şerekioğlu (19), Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi'nde toprağa verildi. 3 arkadaşın nehre, sosyal medyada video paylaşmak için atladıkları öne sürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Antakya ilçesinden geçen Asi Nehri'nde meydana geldi. Nehir üzerinden geçen yaya köprüsüne gelen Cemil Şerekioğlu ile arkadaşları Ö.F.B. (18) ve Y.A. (18), suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri nehre atlayan Ö.F.B. ve Y.A.´yı kurtardı ancak Şerekioğlu'na ulaşamadı. Kurtarılan iki genç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir saatlik çalışmanın ardından Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Şerekioğlu'nun cesedi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Cemil Şerekioğlu için Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. Şerekioğlu ailesinin yakınları güçlükle ayakta durdu, Cemil Şerekioğlu´nun cenazesi, kılınan namazından ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada Cemil Şerekioğlu ve iki arkadaşının bir sosyal medya platformunda video paylaşmak için nehre atladıkları iddia edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-11-03 16:42:35



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