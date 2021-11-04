Hatay'da yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren 8 kişi yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı kovalama sonucu Topboğazı mevki'inde durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı. Şahıslara öncülük yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.C. ve A.T. isimli kişiler de tespit edilerek gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 10 kişi, ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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