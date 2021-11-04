Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polisin kovalamacası sonucu durdurulan otomobilde, 220 gram bonzai ve 62 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KırıkhanHassa yolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 31 APL 45 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı. Ekiplerin dur ikazına uymayan araç, kovalamaca sonucu Kurtuluş Mahallesinde önü kesilerek durduruldu.

Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 220 gram bonzai ile 62 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta bulunan Ö.Y., İ.Ö. ve Y.Y. gözaltına alındı.

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