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Hatayspor´da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

DHA

Hatayspor´da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapma, taktik çalışması gerçekleştirirken son olarak çift kale maç yaptı.
ÖMER ERDOĞAN: İYİ BİR GİDİŞATIMIZ VAR
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, idman öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
"Önemli bir maç. Çok şükür iyi bir gidişatımız var. Bu hafta da sürdürmek istiyoruz. Özellikle bu milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Adana Demirspor gerçekten önemli oyuncularla kurulmuş bir takım. Özellikle hücum hattında çok etkili ve dikkat etmemiz gereken oyuncuları var. Tabi çok mücadele etmemiz ve çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah oyuncularımız son haftalardaki bu çıkışını sahaya yansıtacak."
Hatayspor´da cezalı futbolcu bulunmazken, Sachki ve Onur´un sakatlıkları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan detaylar
Teknik direktör Ömer Erdoğan´ın konuşmasıHaber-Kamera: İzzet NAZLI/HATAY,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-11-04 20:11:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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