Anıtkabir'deki 10 Kasım töreni için Hatay'dan bisikletleriyle yola çıktılar

İzzet NAZLI / HATAY,(DHA) HATAY'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen `Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız´ etkinliği kapsamında Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyesi 6 kişi, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de düzenlenecek tören için bisikletleriyle yola çıktı.
Hatay Bisiklet Spor Kulübü üyeleri bu yıl 6'ncısı düzenlenen `Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız´ etkinliği kapsamında merkez Antakya ilçesinden Ankara'ya pedal çevirmeye başladı. Farklı meslek grubundan 6 bisikletçi, 10 Kasım'da Anıtkabir'deki törenlere katılacak. Dernek Başkanı Şerafettin Kaya, tüm Türkiye'den bisikletli arkadaşlarının Anıtkabir'e yola çıktıklarını belirterek, "2010 yılından beri tüm Türkiye´de yürütülen `Atamızın izindeyiz, Anıtkabir yolundayız´ etkinliğinin 6´ıncısını düzenliyoruz bu sene. Geçen sene pandemiden dolayı bu etkinliği düzenleyememiştik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü´müzün izni, valiliğimizin oluru ile bu etkinliği yapıyoruz. Buradaki amacımız, cumhuriyete bağlılık, Ata´ya olan saygımızı göstermek ve bisikletin de trafikte var olduğunun farkındalığını yaratmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hatay´da iki grup olarak yola çıkıyoruz. Dün bir grubumuz yola çıkmıştı, biz de Hatay Bisiklet Spor Kulübü olarak bugün yola çıkıyoruz, 6 kişilik bir ekiple yoldayız. Yaklaşık 580 kilometrelik yolu 5 günde aşacağız ve 9 Kasım akşamı Ankara´da olacağız. 10 Kasım´da Güvenpark´taki saygı duruşu ve Anıtkabir´deki resmi törenin ardından halka açık programda Ata´mızı ziyaret edeceğiz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-11-05 12:10:32
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