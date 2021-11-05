Hatay’da barkod numarası kazınmış bin 267 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi

COP 26: Oxfam'ın yaptırdığı araştırmaya göre dünyanın en zenginlerinin karbon salımları iklim hedeflerini tehdit ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’da bin 267 kutu barkod numarası kazınmış tıbbi ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Antakya’ya bağlı Akasya Mahallesi'nde bir ikamette arama yaptı. Aramada, bin 267 kutu barkod numarası kazınmış tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.