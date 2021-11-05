Günübirlik konaklama tesisleri denetlendi İskenderun'da KBS sistemine kayıt yapmayan iki apart yetkilisine 29 bin 499 lira ceza uygulandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kayıtsız günübirlik kiralanan konaklama tesisleri denetlendi. Aranan 2 kişi yakalanırken, 2 apart yetkilisine ise 29 bin 499 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kayıtsız olarak faaliyet gösteren yerlerin tespitine ve kayıtlı olan günübirlik kiralanan konaklama tesislerine yönelik denetim yaptı. 8 ayrı adreste yapılan denetimde; 2 aranan şahıs yakalandı.

Kimlik bildirim sistemine (KBS) kayıt yapmadan 2 şahsı konaklattığı tespit edilen 2 apart yetkilisine 9 bin 832 ve 19 bin 667 lira olmak üzere toplamda 29 bin 499 lira idari ceza uygulandı.

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