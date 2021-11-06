Hatay'da 3 katlı binanın kazan dairesinde korkutan yangın



Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada oturanların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi´ndeki 3 katlı Çolakoğlu apartmanının kazan dairesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, alevleri gören çevredekiler, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve bina içerisinde mahsur kalanları tahliye ederken, yangın, kısa sürede ekiplerce söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2021-11-06 18:59:23



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