Yaralı şahin tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Sariseki Mahallesi'nde Ahmet Savaş Çalışkan isimli hayvansever tarafından yol kenarında bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan şahin, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde koruma altına alındı. Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.