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Defne yağı binbir zahmetle yapılıyor, litresi 100 ila 120 lira

İHA

Defne yağı binbir zahmetle yapılıyor, litresi 100 ila 120 lira

Hatay’da, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılarak binbir zahmetle üretilen defne yağı, pazar sıkıntısı çekmeden litresi 100 ila 120 TL’ye satılıyor.
Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor. Sabun yapımının yanı sıra, kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor.
Samandağ'ın Kapısuyu Mahallesi'nde defne yağı çıkaran Ahmet Balcı, "Defne yağı yaparken ilk önce defne tanesini koyuyoruz sonra ölçülü şekilde suyunu koyuyoruz ve gece kazanın altını yakıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Sabah olunca kazanın içindeki meyveleri ezip yağını alıyoruz" dedi.
Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı ise defne yaprağının çalısından ve tohumundan faydalanıldığını belirterek, "Defnenin yağı tıbbi aromatik bitki olarak kullanılmakta ve defne yağı ile zeytinyağının birleşimiyle defne sabunu üretilmektedir. Avrupa defne yağını çok iyi şekilde işleyip kullanıyor tabi biz üretiyoruz oraya gönderiyoruz ama onlar bundan daha fazla faydalanıyor. Ekonomik olarak da iyi kullanıyorlar defne yağını. Biz de Hatay olarak bu yağdan bu yapraklardan ekonomik olarak iyi faydalanmalıyız. Defne yağının litresinin bu yıl 100 ila 120 lira arasında satılması bekleniyor. Tabi arz talep meselesi bu sene defne tohumunun üretiminde bir düşüş var dolayısıyla fiyatlara yansıması çok yüksek" diye konuştu.

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